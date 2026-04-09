Istraživanja pokazuju da okruženje u kom boravimo može direktno uticati na način razmišljanja i donošenje odluka.
Prema studiji objavljenoj u časopisu Psychological Science, koju je sprovela istraživačica Kathleen Vohs sa Univerziteta u Minesoti, nered u prostoru može podstaći kreativne procese i stvaranje novih ideja.
Urednost vs. inovacija: ključna razlika
Rezultati istraživanja ukazuju na jasnu razliku:
- Uredni prostori → podstiču oprezno, konvencionalno donošenje odluka
- Neuredni prostori → stimulišu kreativnost, inovacije i „razmišljanje van okvira“
Drugim rečima, blagi haos u okruženju može pomoći ljudima da izađu iz ustaljenih obrazaca i razviju originalne ideje – osobinu koju kompanije sve više traže.
Da li nenamešten krevet znači veću kreativnost?
Iako se često smatra znakom lenjosti ili neorganizovanosti, nenamešten krevet može ukazivati na:
- fleksibilno razmišljanje
- otvorenost ka novim idejama
- sklonost inovacijama
Zbog toga psiholozi ističu da ovakva navika ne mora biti negativna, već može imati i pozitivne efekte u modernom poslovnom okruženju.
Perfekcionizam i potreba za kontrolom
S druge strane, osobe koje redovno nameštaju krevet često teže:
- redu i strukturi
- kontroli nad okruženjem
- perfekcionizmu
Ove osobine mogu biti korisne u situacijama koje zahtevaju preciznost i organizaciju, ali ponekad mogu ograničiti spontanost i kreativnost.
Nema „pravog“ ili „pogrešnog“ pristupa
Stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalno pravilo.
Dok jedni bolje funkcionišu u uređenom prostoru, drugi upravo u blagom neredu pronalaze inspiraciju i prostor za inovacije.
U savremenom poslovnom svetu, gde su kreativnost i fleksibilnost ključne veštine, čak i jednostavna navika poput nenameštanja kreveta može imati dublje značenje nego što mislimo.
Komentari (0)