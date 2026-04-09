Istraživanja pokazuju da okruženje u kom boravimo može direktno uticati na način razmišljanja i donošenje odluka.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Psychological Science, koju je sprovela istraživačica Kathleen Vohs sa Univerziteta u Minesoti, nered u prostoru može podstaći kreativne procese i stvaranje novih ideja.

Urednost vs. inovacija: ključna razlika

Rezultati istraživanja ukazuju na jasnu razliku:

Uredni prostori → podstiču oprezno, konvencionalno donošenje odluka

→ podstiču oprezno, konvencionalno donošenje odluka Neuredni prostori → stimulišu kreativnost, inovacije i „razmišljanje van okvira“

Drugim rečima, blagi haos u okruženju može pomoći ljudima da izađu iz ustaljenih obrazaca i razviju originalne ideje – osobinu koju kompanije sve više traže.

Da li nenamešten krevet znači veću kreativnost?

Iako se često smatra znakom lenjosti ili neorganizovanosti, nenamešten krevet može ukazivati na:

fleksibilno razmišljanje

otvorenost ka novim idejama

sklonost inovacijama

Zbog toga psiholozi ističu da ovakva navika ne mora biti negativna, već može imati i pozitivne efekte u modernom poslovnom okruženju.

Perfekcionizam i potreba za kontrolom

S druge strane, osobe koje redovno nameštaju krevet često teže:

redu i strukturi

kontroli nad okruženjem

perfekcionizmu

Ove osobine mogu biti korisne u situacijama koje zahtevaju preciznost i organizaciju, ali ponekad mogu ograničiti spontanost i kreativnost.

Nema „pravog“ ili „pogrešnog“ pristupa

Stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalno pravilo.

Dok jedni bolje funkcionišu u uređenom prostoru, drugi upravo u blagom neredu pronalaze inspiraciju i prostor za inovacije.

U savremenom poslovnom svetu, gde su kreativnost i fleksibilnost ključne veštine, čak i jednostavna navika poput nenameštanja kreveta može imati dublje značenje nego što mislimo.