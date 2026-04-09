U vremenu kada stalno tragamo za smislom i često mislimo da nam nešto nedostaje, poruke Otac Tadej deluju jednostavno, ali duboko – kao podsetnik na ono najvažnije.

Otac Tadej bio je jedan od najcenjenijih duhovnika novijeg vremena. Njegove misli i danas smiruju um, leče dušu i vraćaju veru da se pravi mir ne traži spolja, već u nama samima.

Verovao je da sve počinje od misli.

„Kakvim se mislima bavimo – takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe – eto nam mir. Ako su nemirne – eto nam nemir.“

Ova poruka jasno govori da ono što nosimo u sebi oblikuje našu svakodnevicu. Nije presudno šta nam se dešava, već kako o tome mislimo i kako reagujemo.

Kada dođu teški trenuci i deluje kao da nema izlaza, savetovao je da se čovek okrene molitvi i radu na sebi, a ne promeni drugih.

„Mi uvek pogrešno polazimo. Umesto da krenemo od sebe, mi želimo druge da ispravljamo. Kad bi svako počeo od sebe – bilo bi mira svuda.“

U njegovim rečima nema osude, već poziv na unutrašnju promenu. Da zastanemo i zapitamo se – da li više kritikujemo ili razumemo, da li osuđujemo ili praštamo.

„Ne gledajmo šta drugi rade, već šta mi činimo – da li tešimo ili osuđujemo, da li volimo ili sudimo.“

Posebno je isticao snagu molitve i misli. Govorio je da dom u kojem postoji molitva ima posebnu toplinu i mir, koji osećaju svi – čak i oni koji su se udaljili od vere.

„Mnogo znači kada u kući ima molitve. Ona privlači Božiju blagodat.“

Ali možda najvažnija poruka koju je ostavio tiče se ljubavi.

„Nedostatak ljubavi ništa ne može zameniti. Ali ljubav zamenjuje sve nedostatke.“

U svetu gde se vrednuju uspeh, novac i status, ove reči podsećaju na suštinu – bez ljubavi, sve ostaje prazno. Sa ljubavlju, i ono što nemamo postaje dovoljno.

Otac Tadej je verovao i u snagu dobrih misli.

„Kada pomislimo nešto dobro drugima, mi im zaista pomažemo – jer misao je snaga.“

Na kraju, njegova poruka o predaji i veri možda najviše smiruje:

„Ko živi po volji Božijoj, taj se ne brine. Ako nešto ne dobije, ostaje spokojan kao da jeste.“

U tome je, možda, ključ svega – ne u tome da imamo sve, već da budemo mirni sa onim što imamo.

Jer kada su misli mirne, kada ima vere i ljubavi – tada ni život više ne deluje težak.

 
 