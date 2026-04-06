Iako voda deluje kao najjednostavnije sredstvo za čišćenje, postoje predmeti kojima može ozbiljno da naškodi. Posebno treba biti oprezan sa elektronikom, osetljivim materijalima i poroznim površinama.

Evo šta nikada ne treba prati vodom:

Elektronski uređaji

Tastature, daljinski upravljači i zvučnici lako se kvare u kontaktu s vlagom. Umesto vode, koristite suvu ili blago navlaženu krpu od mikrovlakana.

Drvo (podovi i nameštaj)

Voda može izazvati bubrenje, fleke i oštećenje zaštitnog sloja. Prosutu tečnost odmah obrišite, a za održavanje koristite posebna sredstva za drvo.

Koža i osetljive tkanine

Materijali poput kože, somota i antilopa ne podnose vodu – mogu se deformisati ili ostati trajno flekavi. Najbolje je koristiti namenska sredstva.

Mermer i granit

Iako deluju čvrsto, ovi materijali su porozni. Voda može oštetiti njihovu zaštitu, zato se preporučuju specijalni preparati.

Srebro i mesing

Dug kontakt sa vodom ubrzava oksidaciju i menja boju metala. Čistite ih suvom ili blago vlažnom krpom uz odgovarajuće sredstvo.