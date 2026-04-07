Povodom Svetskog dana zdravlja, Gradska opština Čukarica je u saradnji sa Domom zdravlja „Dr Simo Milošević“ i veterinarskom ambulantom „Zootopija“, na platou „Kod Šoljice“ organizovala manifestaciju posvećenu očuvanju zdravlja i prevenciji. Događaj je okupio veliki broj građana koji su imali priliku da dobiju korisne savete i obave osnovne zdravstvene preglede.

Medicinske ekipe Doma zdravlja „Dr Simo Milošević“ vršile su merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, dok je nutricionista savetovao posetioce o pravilnoj ishrani i zdravim životnim navikama. Poseban segment manifestacije bio je posvećen zdravlju kućnih ljubimaca, pa su veterinari ambulante „Zootopija“ govorili o pravilnoj ishrani životinja, prevenciji i suzbijanju parazita, kao i o značaju redovnih veterinarskih pregleda.

Događaj je obišao predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović, koji je tom prilikom razgovarao sa građanima i zdravstvenim radnicima.

„Bez zdrave nacije nema ni snažnog i uspešnog društva. Zato kao opština, u saradnji sa Domom zdravlja, podržavamo i iniciramo akcije koje stavljaju akcenat na prevenciju, edukaciju i podizanje svesti o značaju brige o zdravlju. Ovakve aktivnosti omogućavaju građanima da na jednom mestu dobiju neophodne informacije i obave osnovne preglede. Posebno nam je drago što smo ove godine uključili i segment posvećen zdravlju kućnih ljubimaca, jer briga o životinjama takođe doprinosi kvalitetu života naših sugrađana“, istakao je Aritonović.

Zaposleni u Gradskoj opštini Čukarica zajedno sa članicom Veća Jelenom Milosavljević informisali su građane o prijavama za besplatnu hidrokinetičku terapiju, namenjenu rehabilitaciji i rekreaciji građana, kao i o prijavama za dodelu filtera za dimnjake u cilju smanjenja zagađenja vazduha. Građani su, takođe, mogli da podnesu zahteve za dobijanje Čukaričke kartice, koja omogućava brojne pogodnosti i popuste.