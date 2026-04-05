Jedno od najmisterioznijih mesta u Indiji je tvrđava Bangar, za koju se kaže da je nastanjena duhovima.

Noćni ulazak je zabranjen

Ona je zaštićeni spomenik pod okriljem Arheološkog instituta Indije. Duhova, bar prema čuvarima, nema. Međutim, posle zalaska sunca u tvrđavu ponekad ulaze oni koji žele da se sami uvere kako to mesto izgleda, uprkos tome što je ulazak nezakonit. Svoja iskustva često dele na forumima i blogovima, tvrdeći da su ih čuvari puštali uz mito. Za noćni ulazak potrebna je posebna dozvola indijskih vlasti.

Ako vas put navede u ovaj deo Indije, Bangar se nalazi 78 km od Džajpura. Možete da uzmete taksi, najbolje onaj koji ima rezervnu gumu, jer putevi nisu baš dobri. Tvrđava se nalazi između Džajpura i Alvara, u saveznoj državi Radžastan. Iako je u ruševinama, ona i dalje pleni zbog mirnog i zelenog ambijenta, napušteni ostaci svedoče o nekada veličanstvenom kraljevstvu, koje je izgradio Madho Sing, mlađi brat čuvenog generala Mana Singa.

Jezivi zvuci dopiru iz tvrđave

Poznavaoci tvrde da je put koji vodi do tvrđave pust i da ostavlja čudan osećaj. Lokalne priče govore o nestalim ljudima i čudnim zvucima koji se čuju iz ruševina. Na samom ulazu, posetioce čeka upozorenje Arheološkog instituta Indije.

"Ulazak u Bangar pre svitanja i posle zalaska sunca je strogo zabranjen".

Bangar je poznat kao najstrašnije mesto u Indiji; primio je bezbroj turista koji rezervišu turistički paket za tvrđavu Bangar kako bi osetili misteriju koja je okružuje. Nijedna duša nije dozvoljena u tvrđavi nakon zalaska sunca ili pre zore. Priče o mnogim paranormalnim događajima obiluju u toj blizini, a da li bi neko želeo da veruje u njih ili da ih jednostavno odbaci, zavisi od pojedinca.

Verovanje dalje kaže da duhovi proganjaju tvrđavu Bangar noću, dok se jezivi zvuci čuju duboko unutar njenih zidova.

Neki takođe kažu da kada neko uđe u tvrđavu noću, ne izlazi živ iz nje, piše rishiindiatravels.

Glavni ulaz vodi kroz ostatke starog grada, a unutar zidina nalaze se ostaci palata, hramova i napuštenih pijaca.I druge jezive legende se vezuju za ovo mesto, pa ga mnogi izbegavaju.