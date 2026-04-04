Postoji skriveno dugme na rerni koje omogućava da se staklo skine za samo nekoliko sekundi i očisti bez muke.

Umesto napornog ribanja i pokušaja da dohvatite masnoću između stakala, dovoljno je da aktivirate mehanizam i jednostavno izvučete staklo.

Kako skinuti staklo sa rerne

Većina modernih rerni ima skrivene kukice ili dugmad koja omogućavaju lako skidanje stakla.

Postupak:

otvorite vrata rerne

pronađite skrivene kopče ili dugme

pažljivo otpustite mehanizam

izvadite staklenu ploču

Nakon toga imate direktan pristup svim delovima gde se nakuplja masnoća.

Kako očistiti staklo rerne prirodnim putem

Za čišćenje stakla rerne nije potrebna skupa hemija. Najbolji rezultati postižu se prirodnim sredstvima:

Soda bikarbona i sirće

napravite pastu od sode bikarbone i vode

nanesite na masne mrlje

poprskajte sirćetom

Reakcija stvara penu koja razgrađuje masnoću. Nakon 10 minuta, prebrišite krpom i staklo će biti kao novo.

Kako ukloniti tvrdokornu masnoću iz rerne

Za zapuštene rerne i jake naslage masnoće možete koristiti:

Amonijak

natopite papirne ubruse amonijakom

stavite ih na staklo

ostavite oko 40 minuta (uz rukavice)

Masnoća će se omekšati i ukloniti bez ribanja.

Trikovi za čišćenje rešetki rerne

Tablete za sudomašinu

potopite rešetke u vruću vodu

dodajte 1–2 tablete

ostavite da odstoji

Masnoća će se sama otopiti.

Aluminijumska folija

obmotajte rešetke folijom

potopite u toplu vodu sa deterdžentom

ostavite preko noći

Ovaj trik ubrzava razgradnju prljavštine.

Čišćenje rerne parom i sirćetom

Još jedan efikasan način je čišćenje parom:

sipajte vodu i sirće u tepsiju

stavite u zagrejanu rernu

ostavite 20 minuta

Para omekšava prljavštinu, pa je kasnije lako ukloniti sunđerom.

Brzo i lako čišćenje rerne bez hemije

Uz skriveno dugme na rerni i nekoliko jednostavnih trikova, čišćenje rerne i stakla postaje brzo, lako i bez napora.

Bez ribanja i skupih sredstava, vaša rerna može ponovo izgledati kao nova uz minimalan trud.