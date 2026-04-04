Postoji skriveno dugme na rerni koje omogućava da se staklo skine za samo nekoliko sekundi i očisti bez muke.
Umesto napornog ribanja i pokušaja da dohvatite masnoću između stakala, dovoljno je da aktivirate mehanizam i jednostavno izvučete staklo.
Kako skinuti staklo sa rerne
Većina modernih rerni ima skrivene kukice ili dugmad koja omogućavaju lako skidanje stakla.
Postupak:
- otvorite vrata rerne
- pronađite skrivene kopče ili dugme
- pažljivo otpustite mehanizam
- izvadite staklenu ploču
Nakon toga imate direktan pristup svim delovima gde se nakuplja masnoća.
Kako očistiti staklo rerne prirodnim putem
Za čišćenje stakla rerne nije potrebna skupa hemija. Najbolji rezultati postižu se prirodnim sredstvima:
Soda bikarbona i sirće
- napravite pastu od sode bikarbone i vode
- nanesite na masne mrlje
- poprskajte sirćetom
Reakcija stvara penu koja razgrađuje masnoću. Nakon 10 minuta, prebrišite krpom i staklo će biti kao novo.
Kako ukloniti tvrdokornu masnoću iz rerne
Za zapuštene rerne i jake naslage masnoće možete koristiti:
Amonijak
- natopite papirne ubruse amonijakom
- stavite ih na staklo
- ostavite oko 40 minuta (uz rukavice)
Masnoća će se omekšati i ukloniti bez ribanja.
Trikovi za čišćenje rešetki rerne
Tablete za sudomašinu
- potopite rešetke u vruću vodu
- dodajte 1–2 tablete
- ostavite da odstoji
Masnoća će se sama otopiti.
Aluminijumska folija
- obmotajte rešetke folijom
- potopite u toplu vodu sa deterdžentom
- ostavite preko noći
Ovaj trik ubrzava razgradnju prljavštine.
Čišćenje rerne parom i sirćetom
Još jedan efikasan način je čišćenje parom:
- sipajte vodu i sirće u tepsiju
- stavite u zagrejanu rernu
- ostavite 20 minuta
Para omekšava prljavštinu, pa je kasnije lako ukloniti sunđerom.
Brzo i lako čišćenje rerne bez hemije
Uz skriveno dugme na rerni i nekoliko jednostavnih trikova, čišćenje rerne i stakla postaje brzo, lako i bez napora.
Bez ribanja i skupih sredstava, vaša rerna može ponovo izgledati kao nova uz minimalan trud.
Komentari (0)