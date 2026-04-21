Neobičan način obeležavanja Vaskrsa za mrtve u istočnoj Srbiji privukao je ogromnu pažnju javnosti, posebno među onima koji se prvi put susreću sa ovim duboko ukorenjenim običajem Vlaha.

U selu Debeli Lug, u opštini Majdanpek, ovaj ritual se obeležava nedelju dana nakon Vaskrsa, tokom praznika poznatog kao Matkalau, odnosno Pobusani ponedeljak. Za meštane, ovo nije samo tradicija — već snažna veza između živih i njihovih preminulih predaka.

Mnogi ljudi dolaze iz udaljenih mesta kako bi tog dana posetili grobove svojih najmilijih, vraćajući se korenima i porodičnim običajima koji se prenose generacijama.

Dan za groblje, veče za ritual

Tokom dana, porodice odlaze na groblja gde donose darove — najčešće farbana jaja i druge simbolične poklone koje namenjuju pokojnicima.

Ali ono što najviše iznenađuje javnost dešava se u večernjim satima.

— Okupljamo se ispred kuća, palimo vatru, spremamo hranu i puštamo muziku. Verujemo da tako naši najmiliji imaju svetlost i toplotu na onom svetu — objašnjava Smilja Munćan iz Debelog Luga.

Tada se selo pretvara u mesto zajedništva, gde se briše granica između sveta živih i sveta mrtvih.

Tradicija koju žele da zaštite

Za mnoge, ovaj običaj predstavlja važan deo identiteta i kulture Vlaha, a postoje inicijative da se Matkalau zaštiti kao nematerijalna kulturna baština.

Profesor Đorđe Stanojević ističe da ovakvi rituali imaju veliku vrednost i da zaslužuju institucionalnu zaštitu kako bi se sačuvali za buduće generacije.

Uprkos tome što pojedinima deluje neobično ili čak šokantno, za meštane istočne Srbije ovo je duboko poštovan običaj koji simbolizuje sećanje, poštovanje i neraskidivu vezu sa precima.