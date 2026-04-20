Vastu je drevna indijska, odnosno vedska nauka o uređenju prostora, često nazivana i „indijski feng šui“. Ova disciplina bavi se usklađivanjem životnog prostora sa zakonima prirode, sa ciljem da se poboljša zdravlje, blagostanje i opšti kvalitet života.

Sam naziv Vastu znači „boravište“, dok se znanje o uređenju prostora naziva Vastu vidja. Mnogi ga opisuju kao svojevrsnu „medicinu za dom“, jer teži da prostor učini harmoničnim i funkcionalnim. U Indiji se vekovima primenjivao pri izgradnji hramova, a danas sve više pronalazi mesto i u savremenoj arhitekturi.

Prema ovom učenju, raspored prostorija i predmeta u domu može uticati na različite aspekte života. Analiza se zasniva na odnosu prostora prema stranama sveta, posmatrano iz centralne tačke doma. Na taj način se procenjuje koje oblasti života su podržane, a gde može doći do zastoja.

Posebnu ulogu imaju ogledala, koja se ne posmatraju samo kao dekoracija, već kao elementi koji utiču na energiju prostora i stvaraju određene vizuelne efekte.

Ako želite da primenite neke od Vastu principa, postoje i određene stvari koje bi, prema ovom učenju, trebalo izbegavati:

Ne držite metlu pored nameštaja ili mesta gde čuvate dragocenosti, jer se to povezuje sa lošom finansijskom energijom.

Lekove ne treba čuvati u kuhinji, jer se veruje da to može doneti nemir; bolje ih je držati u drugoj prostoriji, poput spavaće ili dnevne sobe.

Izbegavajte biljke sa bodljama u kući, jer se smatra da privlače nepovoljne okolnosti.

Prljavi zidovi i dečje škrabotine, prema ovom učenju, mogu simbolično blokirati protok novca i uneti nered u energiju doma.

Severoistočni deo doma trebalo bi da bude čist i uredan, jer se smatra važnim za privlačenje blagostanja.

Ne preporučuje se postavljanje slika ili elemenata povezanih sa vodom (poput akvarijuma ili fontana) na južnoj strani doma.

Držanje otvorenih vrata kupatila se ne savetuje, jer vlaga simbolično „odnosi“ finansijsku stabilnost iz kuće.

Iako Vastu principi nisu naučno dokazani, mnogi ih primenjuju kao smernice za uređenje prostora i stvaranje prijatnijeg ambijenta za svakodnevni život.