Incident koji je zabeležila na video snimku brzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao podeljene reakcije korisnika.

Neprijatna scena na jednoj od najpoznatijih plaža u Splitu

Opušteno druženje uz more na plaži Bačvice prekinula je prolaznica koja je, prema tvrdnjama tiktokerke, počela da ih uznemirava. Na snimku koji je Loren objavila vidi se kako ona i njeni prijatelji užurbano sklanjaju hranu, piće i stvari dok pokušavaju da izbegnu konflikt.

U jednom trenutku u kadar ulazi nepoznata žena, nakon čega situacija postaje napeta. Devojke na snimku razgovaraju na engleskom jeziku, a jedna od njih pominje i pozivanje policije zbog navodnog uznemiravanja.

„Scena kao iz horor filma“

U opisu videa Loren je navela da su želeli samo da uživaju u pikniku na javnoj plaži, ali da se sve pretvorilo u, kako kaže, „scenu poput horora“. Video je u kratkom roku prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Reakcije na društvenim mrežama podeljene

Incident na Bačvicama pokrenuo je raspravu među korisnicima. Dok su jedni izrazili zabrinutost i podršku tiktokerki, drugi su stali na stranu lokalnog stanovništva i kritikovali ponašanje turista u Splitu.

Neki komentari ukazuju na moguće kršenje pravila:

„Piknik? Zašto pravite piknik na betonu?“

„Ispijanje alkohola na javnim površinama kažnjava se sa 300 evra“

Da li su turisti prekršili pravila?

Pojedini korisnici istakli su da u Hrvatskoj ne postoje privatne plaže, ali i da snimak ne daje dovoljno informacija o celokupnoj situaciji:

„Privatna plaža ne postoji u Hrvatskoj, čak ni kod hotelskih rizorta. Međutim, iz ovog snimka se ništa jasno ne vidi, pa je teško doneti zaključak.“

