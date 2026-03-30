Delfin Joca je u Boku doplivao 1987. godine.

Plivao je bizu obale, bio prijateljski nastrojen prema kupačima,voleo je da se igra sa njima. Priča o njemu se brzo proširila, a simpatični delfin je odlukom Skupštine opštine Kotor iste godine zaštićen, kao i svi delfini u akvatorijumu koji pripadaju opštini.

Joca je bio posebno druželjubiv i razdragan. Nije bilo neobično da se pridruži plivačima na kupalištima, posebno deci. Često bi se pojavio pored ribarskih čamaca. Uživao je u interakciji sa ljudima, a karjem 80ih su se mnogi turisti slikali sa njim.

Popularni delfin je krajem 80-tih godina bio popularniji čak i od Breda Pita. Joca se i upoznao sa popularnim holivudskim glumcem koji je snimao film “Tamna strana Sunca”.

Film Božidara Nikolića, u kom je glumila i Milena Dravić, snimljen je na kotorskoj rivi, a delfin Joca se pojavio među glumcima da vidi šta se događa. Bred je tada obučen skočio u vodu i poigrao se sa delfinom, piše cdm.me.

Sada samo stari snimci svedoče o tome koliko je delfin koji je postao maskota Bokokotorskog zaliva zaista bio poseban i omiljen. Delfin Joca je neočekivano nestao 1992. godine i od tada nije viđen u zalivu.