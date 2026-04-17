Iako ovo ponašanje deluje slatko i bezazleno, ono ima dublje značenje i važno je za razumevanje mačjeg ponašanja.

Šta znači kada mačka mesi?

„Mešenje“ kod mačaka je instinktivna radnja koja potiče još iz najranijeg perioda života. Prema objašnjenju veterinara, ovo ponašanje ima nekoliko ključnih razloga i pokazuje emocije poput sigurnosti, opuštenosti i privrženosti.

Ako vaša mačka mesi vaše krilo, to je jasan znak da vam veruje i da se u vašem društvu oseća bezbedno.

1. Osećaj sigurnosti i opuštanja

Prvi i najčešći razlog zašto mačke mese povezan je sa periodom kada su bile mačići. Tada su pritiskom šapa podsticale majku na lučenje mleka.

Ova navika ostaje i u odraslom dobu, pa mačke mese kada su srećne, opuštene i zadovoljne.

2. Priprema mesta za spavanje

Ovo ponašanje primećeno je i kod divljih mačaka. One „mese“ kako bi pripremile mesto za ležanje i učinile ga udobnijim.

Domaće mačke su zadržale ovaj instinkt, pa često mese pre nego što legnu da spavaju.

3. Obeležavanje teritorije

Mačke u šapama imaju mirisne žlezde, pa tokom „mesenja“ ostavljaju feromone. Na taj način obeležavaju teritoriju i pokazuju da određeni prostor ili osoba pripada njima.

Da li treba brinuti zbog ovog ponašanja?

U većini slučajeva, „mesenje“ je potpuno normalno i pozitivno ponašanje kod mačaka. Ono pokazuje da se vaš ljubimac oseća sigurno, srećno i povezano sa vama.

Ako vaša mačka mesi šapama, nema razloga za brigu – to je znak ljubavi i poverenja. Razumevanje ovakvog ponašanja pomaže vam da bolje upoznate svog ljubimca i izgradite još jaču vezu sa njim.