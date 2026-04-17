Određene serije leka Ksanks povučene su sa tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), saopštila je Uprava za hranu i lekove (FDA).

Ovaj lek za lečenje anksioznosti prvobitno je povučen u martu zbog "neispunjavanja specifikacija rastvorljivosti", što znači da je postojao problem sa načinom na koji se tablete rastvaraju, a što može uticati na njihovu efikasnost.

FDA je 8. aprila ovom povlačenju dodelila drugi najviši nivo rizika, Klasu II, što ukazuje na potencijal za privremene ili reverzibilne zdravstvene posledice usled korišćenja proizvoda.

Prema saopštenju za javnost Farmaceutskog odbora države Kalifornije, rizik za pacijente od povučenog Ksanksa je „zanemarljiv“, a do danas nisu zabeležene neželjene reakcije.

Kako identifikovati povučeni Ksanks

Povučeni Ksanks, koji je dostupan isključivo na recept, proizveden je u Irskoj, a distribuirala ga je kompanija Viatris Specialty LLC u SAD u periodu od 27. avgusta 2024. do 29. maja 2025. godine.

Pogođene bočice možete identifikovati po sledećim podacima:

Naziv proizvoda: Xanax XR, alprazolam, tablete sa produženim oslobađanjem

Pakovanje: 3 mg, bočice od 60 tableta

Nacionalni kod leka (NDC): 58151-506-91

Broj serije (Lot): 8177156

Rok upotrebe: 28.02.2027

Šta treba da uradite?

Ako posedujete povučeni Ksanks, kontaktirajte svog lekara ili farmaceuta radi zamene i pitajte za savet o najboljem daljem postupanju.

Povlačenja Klase II nose rizik od štetnih zdravstvenih efekata, ali naglo obustavljanje terapije moglo bi biti opasnije.

- Iako obaveštenja o povlačenju lekova mogu biti zastrašujuća, važno je da odmah kontaktirate svog zdravstvenog radnika za savet pre nego što unesete bilo kakve promene u rutinu uzimanja lekova - izjavila je ranije za Health Dženifer Jang, farmaceut i vodeći specijalista za bezbednost lekova u Institutu za bezbednu medicinsku praksu.