Marš na Drinu

Radnja počinje objavljivanjem opšte mobilizacije u Srbiji. Artiljeriski stariji vodnik Veca, koji potiče iz bogate bankarske porodice, raspoređen je u artiljerijsku bateriju. U prošlom ratu, bio je član jedne komisije, koja je nabavljala topove. Njegova porodica i sada želi da ga postavi u tu komisiju, ali on želi da se priključi bateriji, i krene u rat. Artiljerijska baterija se spremila za pokret (u kojoj je raspoređen Veca). Nalaze se u Aranđelovcu, dok njihovi komandanti imaju sastanak. Na sastanku, pešadijski major Kursula, iznosi svoje mišljenje o tome, da će glavni napad Austrougarska na Srbiju izvršiti preko reke Drine, a ne preko reke Save, kako je bilo očekivano. Uloge: Aleksandar Gavrić, Ljuba Tadić, Branko Plešo, Dragomir Bojanić Gidra.

Sumpor

Godine 1882. Jelena Ilka Marković pokušala je da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Osuđena je na 20 godina zatvora, i ubrzo zatim je pronađena mrtva u zatvorskoj ćeliji – zvanična verzija glasi da se obesila peškirom o krevet. Tragovi govore da samoubistvo nije bilo moguće. Uloge tumače: Petar Strugar, Miloš Timotijević, Jana Ivanović, Ljubiša Savanović.

Kalašnjikov

Film govori o pronalazaču i konstruktoru oružja, Mihailu Kalašnjikovu. Teško je danas pronaći osobu koja nije čula za njega, međutim mnogi ne znaju da je prošao dug i trnovit put da bi u 28 godini stvorio legendarno oružje AK-47. Tokom Drugog svetskog rata, Mihail shvata da je sovjetskoj armiji potrebno pouzdanije oružje. Odvojen od devojke koju voli, u ratnim uslovima, snalazi se na sve načine da radi na svom projektu i polako stiče poverenje svojih pretpostavljenih, ali su uslovi da oružje uđe u upotrebu veoma rigorozni. Uloge: Jurij Borisov, Olga Lerman, Sergej Bodrov...