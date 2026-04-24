"Kompanija vidi Srbiju kao najkonkurentnije i najpredvidivije okruženje u kom žele da razvijaju dalju saradnju. Razgovarali smo i o bitnim novim investicijama sa kompanijama sa kojima BYD posluje, a koje potencijalno mogu da investiraju u našu zemlju", rekla je Mesarovićeva posle sastanka.

Ministarka je ovim putem pozvala kompaniju da uzme učešće na Ekspu 2027 u Beogradu, što su sa velikim interesovanjem prihvatili.

Kompanija "BYD" je kineska multinacionalna kompanija osnovana 1995. godine, koja se bavi proizvodnjom električnih vozila, baterija i rešenja za obnovljive izvore energije.

Kompanija je jedan od najvećih svetskih proizvođača električnih i hibridnih vozila, kao i vodeći proizvođač baterija za električna vozila.

Pored automobila, BYD razvija električne autobuse, železničke sisteme, solarne tehnologije i sisteme za skladištenje energije.

Kompanija je prisutna na brojnim međunarodnim tržištima i igra ključnu ulogu u globalnoj tranziciji ka čistoj energiji.

U drugom kvartalu ove godine planirano je otvaranje fabrike BYD u Segedinu. Investicija je vredna oko dve milijarde evra, a cilj je snabdevanje celokupnog evropskog tržišta.

Treća fabrika u Evropi planirana je za 2026. godinu, a glavni kandidat za novu lokaciju je Španija.

Sa više od dva miliona prodatih vozila u protekloj godini, kineski kompanija je zvanično nadmašila "Teslu" i postala najprodavaniji proizvođač električnih vozila u svetu.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da u narednim nedeljama očekuje zaključenje prvih ugovora između domaćih proizvođača vina i kineskog maloprodajnog lanca "China Resources Vanguard", kojem je u Šenženu predstavljeno pet srpskih vinarija s ciljem njihovog plasmana i širenja na kinesko tržište.

"Očekujem da ćemo već krajem maja moći da vidimo naša vina na policama ovog jednog od najvećih trgovinskih lanaca", rekla je Mesarovićeva za srpske medije nakon sastanaka sa rukovodstvom "China Resources Vanguard".

Ministarka je ukazala i na toplu dobrodošlicu koju su joj ukazali predstavnici te kompanije.

"Predstavili smo pet domaćih vinarija mahom sa Fruške Gore. Prikazali smo njihove ukupne kapacitete i sve potencijale naše vinske industrije. Ukazali smo na značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je učinio da naši proizvodi budu cenovno konkurentni kad je u pitanju veliko kinesko tržište", istakla je ministarka.

Kompanija "China Resources Vanguard" predstavlja jedan od najvećih lanaca supermarketa u Kini. Pored standardne ponude, deo asortimana uključuje i uvozne proizvode, posebno u premium formatima.

Kompanija ima više od 3.000 prodavnica i oko 100.000 zaposlenih.

Ovaj maloprodajni lanac posluje u više od 100 gradova širom Kine.

Ministarka je u ponedeljak doputovala u Guangdžou, a tokom višednevne posete Kini održaće niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.