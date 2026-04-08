Kupovina polovnog automobila u cenovnom rangu od oko 8.000 evra danas pruža značajno više opcija nego pre nekoliko godina. U ovom budžetu mogu se naći mlađi, bolje očuvani i opremljeniji modeli nego u kategoriji od 5.000 do 6.000 evra. Uz pažljiv odabir, vozači mogu dobiti pouzdano vozilo koje će služiti godinama, uz dobar odnos cene i kvaliteta.

Zašto kompaktni automobili i dalje imaju prednost

Kompaktni automobili, poznati i kao „golf klasa“, decenijama su oslonac evropskog tržišta. Oni nude dobar balans između praktičnosti, potrošnje goriva i voznih osobina, zbog čega i dalje uživaju popularnost među vozačima.

Iako SUV modeli B i C segmenta preuzimaju deo tržišta zbog višeg položaja sedenja i modernijeg izgleda, kompaktna klasa ima jasne prednosti:

Stabilnija i sigurnija vožnja

Niža potrošnja goriva

Često povoljnija cena na tržištu polovnih automobila

U ovom cenovnom rangu, najvažniji kriterijum je stanje konkretne jedinice – uredna servisna istorija i redovno održavanje često su važniji od same marke.

Najbolji modeli za vaš budžet

Volkswagen Golf – i dalje jedan od najsigurnijih i najpouzdanijih modela u klasi. Kvalitetna izrada i uravnotežene vozne osobine čine ga odličnim izborom, ali zbog popularnosti je često skuplji od konkurencije.

Opel Astra J – nudi dobar odnos cene i opreme, udobna je za svakodnevnu vožnju i idealna za porodice. Kod dizel verzija obratite pažnju na redovno održavanje.

Renault Megane III – često je povoljniji, sa štedljivim motorima i solidnom pouzdanošću. Zbog slabijeg imidža na tržištu, kupci mogu dobiti mlađi automobil sa više opreme za isti novac.

Ford Focus – za vozače koji žele dinamičniju vožnju. Precizno upravljanje i dobro ponašanje na putu, dok su cene na tržištu često povoljnije.

Hyundai i30 i Kia Ceed – pouzdani, ekonomični i sa niskim troškovima održavanja. Idealni za svakodnevnu vožnju, iako ne nude premium osećaj.

Honda Civic – poznata po dugotrajnosti i praktičnosti. Prepoznatljiv dizajn i kvalitet čine je dobrim izborom, ali očuvani primerci su ređi.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini

Budžet od 8.000 evra omogućava širok izbor, ali ključ uspeha nije samo u modelu:

Uredna servisna istorija

Realna kilometraža

Tehnička ispravnost

Dobro održavan automobil gotovo uvek je bolji izbor od popularnog modela koji je zapušten.

I pored popularnosti SUV vozila, kompaktna klasa ostaje razumna i praktična opcija za sve koji traže pouzdan, ekonomičan i funkcionalan automobil za svakodnevnu upotrebu.