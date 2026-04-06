U Zemunsku bolnicu juče u popodnevnim časovima primljen je G.L. (42) sa teškim povredama nanetim hladnim oružjem.

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio oko 16 časova u Ulici Sestara Milovanović. Žrtva je u medicinsku ustanovu stigla sa ubodnom ranom u predelu grudi, piše Telegraf.rs.

Napad bez upozorenja

Povređeni muškarac je policijskim službenicima ispričao šokantne detalje napada. Prema njegovim rečima, on se kretao ulicom kada mu je prišao nepoznati muškarac i, bez ikakve prethodne rasprave ili reči, zadao mu udarac nožem u grudi.- Napadač mu je jednostavno prišao na ulici i ubo ga, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu - navodi izvor blizak istrazi.

Stanje povređenog i dalji koraci

G. L. je u bolnicu primljen u svesnom stanju, gde mu je odmah ukazana lekarska pomoć. O celom događaju hitno su obaveštena je policija i tužilaštvo.

Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, prikupljanju dokaza i identifikaciji napadača čiji motiv za sada ostaje nepoznat. Stanari okolnih zgrada su uznemireni, s obzirom na to da se napad dogodio usred dana u naseljenom delu grada.