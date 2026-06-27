Javnost je još šokirana zbog brutalnog ubistva koje se dogodilo pre tri godine u južnoj srpkoj pokrajini. Albanac U. H. iz Peći je ubio svoju majku, odsekao joj glavu, a zatim je sakrio na tavan!

Kako se navodilo, mladić je navodno bio i pod uticajem narkotika, a kako su navodili lokalni mediji, na majku je nasrnuo, jer se navodno mešala u njegov brak.

U. H. je bio u fazi razvoda sa suprugom, a na Kosovo i Metohiju je došao na odmor u početkom aprila 2023., jer živi u Nemačkoj.

Međutim, on je imao povratnu kartu koja glasi na 19. april.

- Navodno je bio pod uticajem narkotika, a postavlja se pitanje da li je ovaj zločin planirao unapred. Sumnja se da je ubio svoju majku, a da je zatim želeo da se pritaji i pobegne 19. aprila u Nemačku. Međutim, on je nasrnuo i na ostale članove porodice, zbog čega je prijavljen policiji. Ispituje se da li je reč o zločinu iz afekta ili planiranom krivičnom delu, s obzirom da je bio pod uticajem droge - navodio izvor blizak istrazi.

- Okrivljenom je određen pritvor u trajanju od trideset dana, nakon što je sud utvrdio da je zahtev tužioca osnovan i opravdan, s obzirom da se protiv okrivljenog vodi istraga za teško krivično delo, za koje je zakonom predviđena kazna zatvora najmanje deset godina ili doživotni zatvor, kao i da okrivljeni ima boravišnu dozvolu u inostranstvu, zbog čega postoji visok rizik od bekstva ili da će na bilo koji način izbeći organe gonjenja i tako onemogućiti ili u velikoj meri otežati sprovođenje istrage - navodilo se tada u saopštenju suda.

Nije poznato da li je Albanac osuđen ili je postupak još u toku.

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