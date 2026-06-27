U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć oko 20 časova dogodila u Salašu Noćajskom, kod crkve, povređen je motociklista, koji je nakon ukazane pomoći prevezen u Zdravstveni centar Sremska Mitrovica.

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, do sudara putničkog automobila i motocikla najverovatnije je došlo prilikom obilaska traktora.

Motociklista je u trenutku nezgode nosio zaštitnu kacigu, bio je svestan i žalio se na bolove u podlaktici. Lekarskim pregledom utvrđeno je da je zadobio prelom podlaktice, dok, prema prvim informacijama, nije imao druge teže povrede.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, zbog čega je saobraćaj bio privremeno obustavljen.

Tačan uzrok nezgode i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon završetka istrage koju sprovode nadležni organi.

Alo/Kurir

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