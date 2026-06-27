Francuski sud doneo je presudu 2019. kojom je železničku kompaniju TSO proglasio odgovornom za smrt zaposlenog koji je preminuo od srčanog udara tokom službenog putovanja.

Sud u Parizu ocenio je da se smrt inženjera, poznatog kao Gzavije Iks, smatra povredom na radu, zbog čega njegova porodica ima pravo na odštetu. On je preminuo 2013. godine u hotelskoj sobi tokom poslovnog puta u centralnoj Francuskoj.

Kompanija je tvrdila da se incident dogodio u okolnostima koje nisu bile deo radnih obaveza, jer je zaposlenik u sobu doveo nepoznatu osobu.

-Umro je hotelu tokom službenog puta u centralnoj Francuskoj zbog "vanbračne veze sa potpunom nepoznatom ženskom osobom" - naveo je poslodavac tada.

Međutim, sud je naveo da je poslodavac odgovoran za sve nesreće koje se dogode tokom službenog putovanja, bez obzira na okolnosti.

Odluka je potvrđena i od strane nacionalnog zdravstvenog osiguranja, koje je ocenilo da se aktivnosti poput se*sualnih odnosa na putu tretiraju kao deo privatnog života, ali ne isključuju pravo na priznavanje povrede na radu u ovakvim slučajevima.

Ovaj slučaj i dalje šokira javnost u Evropi.

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