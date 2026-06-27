Milutin Popović Zahar i Goca Lazarević su više od deset godina bili u skladnom braku.

Nakon kraha ljubavi su ostali u kontaktu zbog svoje dece, a Popović je jednom prilikom otvoreno govorio o tome.

- Počela je da zanemaruje porodicu, decu je davala nekim Romkinjama da ih čuvaju. Nisam to više mogao da trpim. Moja deca su išla iz ruke u ruku, video sam da pate, nema majke nikad kod kuće, a ja se nisam ženio s nekim da bih živeo sam i da bi deca bila bez majke i onda sam lepo predložio. Kupio sam joj kuću tamo prema Smederevu, tamo gde je Miroslav Ilić. Deci smo od toga kupili po jedan stan tako da su svi zbrinuti - otkrio je Zahar za Scandal!

"Tri su mi prijatelja u jednom danu umrla"

Podsetimo, Goca je nedavno kroz suze progovorila o smrti Saše Popovića.

- Ovih dana sam toliko plakala, bolje da nismo sad o tome počeli... Tri su mi prijatelja u jednom danu umrla. Htela sam da izgledam srećno, ali ne možete baš biti srećni ako ljudi umiru oko vas. Zato sam bežala i danas od kuće i ovih dana, idem napolje... Mislim da sam to govorila, kada je čovek tužan, nezadovoljan, iz mog ugla, najbolje je patike na noge i beži napolje, u prirodu, idi negde, hodaj i istresi to. Trči. Radi nešto, fizički. To oslobađa malo, od stresa - objasnila je pevačica, brišući suze.

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