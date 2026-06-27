Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je ljude različitih generacija koji su se okupili sa zajedničkom porukom podrške miru, jedinstvu i stabilnosti. Među prisutnima vlada vedro raspoloženje i osećaj jedinstva, dok se sa nestrpljenjem očekuje početak centralnog programa.

"Dolazim iz Kruševca, carskog grada. Podržavamo Vučića jer želimo mir i stabilnost. Kruševac je danas grad koji napreduje, grad mladih, grad budućnosti. Nije tajna da veliki broj žena podržava Vučića baš iz tog razloga što osećamo sigurnost zbog onoga što on radi", rekla je za Alo! jedna Kruševljanka.

"Naša podrška iz Kruševca je bezuslovna, zato što smatramo da je uložio jako velike napore za prosperitet i budućnost svih nas, a najviše naše dece, koji treba da ostanu u Srbiji. Žene carskog grada poručuju predsedniku da nastavi samo da se bori i da je naša podrška bezuslovna", zaključuje ona.