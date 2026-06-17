Nezapamćen skandal potresao je Crnu Goru nakon što je starica Desanka Ivanović (89) iz Podgorice uhapšena i primorana da noć provede na golom betonu u policijskoj stanici, pod optužbom da je ugrozila sigurnost svoje snaje M. I. Ovaj šokantan potez nadležnih organa otvorio je ozbiljna pitanja o granicama državne represije i nehumanom tretmanu starih i nemoćnih lica.

Porodična drama odigrala se 14. maja oko 15 časova, kada je nakon oštre prepirke Desanka navodno izgovorila uvredljive reči i poručila da će „ovde krv leći“. Snaja je odmah alarmirala policiju tvrdeći da oseća ličnu nesigurnost.

Umesto da se situacija reši mirnim putem, policija je u večernjim satima upala u kuću i uhapsila staricu. Kako bi opravdali njeno privođenje, sproveli su je u Klinički centar na psihijatrijsku procenu, jer je u prijavi navedeno da je baka navodno psihički nestabilna.

Međutim, lekari su odmah oborili ove tvrdnje i zvanično konstatovali da je reč o potpuno stabilnoj osobi, koja savršeno svesno rasuđuje. Uprkos jasnom mišljenju stručnjaka, Osnovno državno tužilaštvo, pod palicom tužiteljke Slađane Vukotić Kankaraš, donelo je rešenje o zadržavanju, pa je baka od skoro 90 godina prebačena u ozloglašenu „betonjerku“.

Tek sutradan, iz mračne ćelije, izmrcvarena starica je policijskim automobilom sprovedena u podgorički Prekršajni sud, koji je odmah odlučio da joj dopusti odbranu sa slobode. Suđenje u ovom bizarnom postupku zakazano je za tri dana, tačnije 19. juna u 16.30 časova, kada će se pred sudom naći i snimak spornog događaja.

Pozadina ovog porodičnog pakla krije jezivu sudbinu nesrećne starice, koja traje već čitavu deceniju. Nakon smrti supruga, Desanka se zakonski odrekla kompletne porodične kuće i imanja u korist svojih sinova.

Međutim, čim je imovina prevedena na ime jednog od njih, majci je stavljeno do znanja da je nepoželjna. Od ogromne kuće dopušteno joj je da koristi samo jednu malu prostoriju bez kupatila, a u jednom periodu su joj čak isključili i struju! Nesrećna žena već godinama koristi poljski toalet, a vodu u posudama donosi sa obližnjeg izvora. Ostalim članovima porodice je pod pretnjom hapšenja zabranjeno da je posećuju i pomažu joj, ali Desanka ponosno odbija da napusti dom koji je gradila sa pokojnim mužem jer za nju tih nekoliko kvadrata predstavlja jedino mesto kojem pripada.

Pravni zastupnik Desanke Ivanović ukazao je na skandalozno postupanje policije i tužilaštva, ističući da je zadržavanje žene u devetoj deceniji života na golom betonu potpuno neprimereno, nezakonito i selektivno. On naglašava da nadležni nisu smeli da izoluju ovaj incident, već da sagledaju kompletnu istoriju odnosa jer je Desanka godinama trpela teror i u poslednjih deset godina često spas i utočište tražila u Sigurnoj ženskoj kući.

– Porodično nasilje se ne može analizirati kroz pet minuta konflikta i na osnovu toga donositi zaključak. Tužilaštvo je moralo uzeti u obzir njenu starost i ranjivost. Građani ne smeju da ispaštaju zbog slabosti sistema, a bolje je da ovakvih institucija nema, nego da ovako presuđuju – zaključuje ogorčeni advokat.

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