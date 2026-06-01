On je ocenio da bez kineskih kompanija mnogi gradovi danas ne bi imali isti nivo zaposlenosti i privrednog razvoja.

„RTB Bor su oni ugasili, samo da to znamo. Danas pričaju o tome šta se pravi u Boru, a upravo su oni zatvorili i ugasili taj sistem.

Sve što je izlazilo iz Bora još devedesetih godina se smanjivalo i slabilo, a onda su ga potpuno zatvorili.

Važno je ponekad imati istorijsko sećanje. Podsetiću vas na 2002. godinu, kada su rudari pitali kakva je sudbina Bora.

Tada im je rečeno da prave nameštaj od bambusa ili da sade kikiriki, jer država više nije mogla da izdrži finansijske gubitke.

Danas RTB Bor radi. Kompanija Zijin planira novu topionicu, odnosno novu smelteru, sa kapacitetom od oko 400.000 tona koncentrata bakra.

To će biti višestruko više nego danas, uz moderniju tehnologiju i minimalan uticaj na životnu sredinu.

To su stvari koje predstavljaju najveće uspehe ove vlasti.

Isto važi i za Železaru Smederevo. Zahvaljujući kineskoj kompaniji HBIS iz pokrajine Hebej, više od deset godina obezbeđene su plate za oko 5.000 ljudi.

Čak i kada kompanija posluje sa velikim gubicima, ostaje u fabrici i redovno isplaćuje zarade zaposlenima.

Želim da ljudi u Srbiji znaju da su četiri od šest najvećih izvoznika u zemlji kompanije iz Narodne Republike Kine.

Pogledajte Linglong. Da nemamo Linglong, šta bi danas radio Zrenjanin? Šta bismo radili u Zrenjaninu?“