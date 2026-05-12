Jezivo porodično ubistvo koje se jutros dogodilo na Čukarici krije mračnu prošlost punu nasilja.

Kako Telegraf.rs saznaje, M. P. (67) je svom suprugu Z. P. (76) presudila tako što mu je nogar od stolice zarila direktno u grudi, a ispostavilo se da je ista žena i prošle godine bila akter stravičnog incidenta!

Opsadno stanje u Ulici Nikolaja Gogolja ne prestaje. Prema našim saznanjima, brutalnom ubistvu prethodila je buka koju su komšije čule u ranim jutarnjim satima. Iako su stanari mislili da je u pitanju obična rasprava, u četiri zida odigravao se horor koji je okončan smrću penzionera.

Ekipa portala Telegraf.rs nalazi se ispred zgrade gde su zabeležene potresne scene - policija i forenzičari i dalje iznose dokaze iz stana u kojem je Z. P. zatečen u lokvi krvi.

Kako su vrata stana bila blindirana, policija je unutra ušla tek uz pomoć vatrogasaca koji su razvalili ulaz.

Muškarac je ležao nepomičan sa smrtonosnom ranom u predelu grudi.

Osumnjičena M. P. je odmah uhapšena i pod jakom policijskom pratnjom izvedena iz zgrade.

Drveni predmet kojim je izvršen zločin pronađen je u stanu i poslat je na veštačenje.

"Jutros se čula jeziva buka, vriska i tupi udarci. Znali smo da su imali razmirice, ali da će žena od 67 godina da mu presudi na ovakav način, to niko nije mogao da sanja", priča jedan od stanara zgrade za Telegraf.rs.

Ispred zgrade se i dalje nalaze vozila Hitne pomoći i policije, a uviđaj dežurnog tužioca je u toku. Očekuje se da će telo Z. P. uskoro biti transportovano na Institut za sudsku medicinu.

