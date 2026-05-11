Zaječarac Milan Prvanov(39) nestao je pre dva dana i policija intenzivno traga za njim.

-Nestanak je prijavljen pre dva dana i intenzivno se radi na pronalaženju nestale osobe - rečeno nam je u policiji.

Podatak da se ovom čoveku gubi trag objavljen je upravo na druđtvenim mrežama, a zvaničnog saopštenja nema od nadležnih. Nije se oglasila ni porodica, ali su njegove kolege iz firme gde on radi JCHX apelovale putem društvenih mreža.

Automobil nestalog Milana pronađen je parkiran u ataru zaječarskog sela Nikoličevo, baš u blizini Delta Agrara.

Postoje male indicije da se Milan kreće pravcem Nikoličevo - Metovnica

Prijatelji, kolega i svi koji su nestanak prijavili na društvenim mrežama apeluju na sve meštane, lovce, planinare, slučajne prolaznike da ukoliko vide ovog čoveka odmah pozovu policiju.

Bilo kakva informacija, i najmanja, bila bi od velikog značaja za nadležne.

S.B.