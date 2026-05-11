"Kamioni godišnje provedu između 26 i 28 miliona sati na prelazima. To direktno dovodi do gubitaka privrednog rasta, ne samo Srbije već i zemalja Evropske unije", rekao je Šekularac za RTS.

Kao najopterećenije naveo je granične prelaze Batrovci i Horgoš i istakao da problem ne može da se reši samo na nacionalnom nivou.

"Taj problem u velikoj meri prevazilazi naše dvorište. Taj problem mora da se rešava na nivou Evropske unije i Evropske komisije i mi intenzivno kao Vlada Republike Srbije, kao ministarstvo imamo komunikaciju sa Evropskom unijom, Evropskom komisijom, konkretno sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji. Verujem da ćemo brzo doći do nekih rešenja", rekao je Šekularac.

Prema njegovim rečima, dodatno usporavanje stvorilo je uvođenje EES sistema i biometrijske identifikacije prelazaka.

"Naši vozači nisu turisti niti migranti. To je njihovo radno mesto i ne bi smeli da budu tretirani kao bezbednosni rizik", istakao je Šekularac.

Dodao je da Srbija intenzivno komunicira sa Evropskom komisijom i državama članicama kako bi profesionalni vozači dobili poseban status prilikom prelaska granica.

"Uputili smo predloge rešenja na više adresa i tražimo modele koji bi omogućili brži protok robe i ljudi", naveo je on.

Dodao je da će se nastaviti i rad na suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanje platformi koje posreduju u organizaciji prevoza putnika.

Tragedija na putu Šabac- Ruma, u kojoj su život izgubili putnici koji su, prema navodima medija, koristili prevoz dogovoren preko aplikacije za povezivanje putnika, otvorila je pitanje koje prevazilazi pojedinačnu nesreću.

Šekularac je rekao da taj vid prevoza nije samo nelegalan i nezakonit, već i veoma opasan.

"Putnici često nemaju nikakve informacije o vozaču, njegovim kvalifikacijama ni tehničkoj ispravnosti vozila", upozorio je Šekularac.

On je naveo da su poseban problem digitalne platforme koje povezuju putnike i nelegalne prevoznike.

"Ne radi se više o podeli troškova goriva, već o organizovanom nelegalnom prevozu koji funkcioniše kao siva ekonomija", rekao je on.

Prema njegovim rečima, inspekcije trenutno imaju ograničena ovlašćenja, ali su kontrole pojačane, naročito nakon poslednje nesreće.

"Do sada je privremeno oduzeto 213 vozila korišćenih za nelegalan prevoz, ali je to samo mali deo problema“, kazao je Šekularac.

On je ocenio da nelegalni prevoz u pojedinim segmentima učestvuje i do 50 odsto u javnom prevozu putnika, što je, kako je rekao, "crvena linija" koju država ne može da toleriše.