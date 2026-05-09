Stojanče J., suprug Ivane J. koja se sa ćerkom Kaćom (6) u martu bacila sa 6. sprata zgrade u Skoplju osuđen je na 12 godina zatvora, između ostalog i zbog podsticanja Ivane na samoubistvo.

Prema presudi, Stojanče J. je svojim konstantnim fizčkim i verbalnim nasiljem doveo Ivanu do beznadežnog i očajnog stanja, što je bio razlog zašto je sebi i svojoj ćerki oduzela život.

Nasilje je trajalo od 2023. godine na različitim mestima, često u prisustvu deteta. Pretio joj je da će je izbaciti iz stana, ubiti je i odvesti joj Kaću.

Prema presudi, kobnog 2. marta, od 11 do 12.20 časova, okrivljeni Stojanče J. je Ivanu udarao pesnicama, šamarao, vređao i psovao. Nasilje se odvijalo na više lokacija. U jednom trenutku, Ivana je od udaraca izgubila svest, a nakon što se osvestila, on je nastavio da je udara i preti joj rečima "Uništiću ti život, majku ti, nećeš videti Kaću, ubiću te kad izađem iz zatvora". Sa njima je bio i svedok Martin S., koji, kako je rekao sudija, nije uspeo da odbrani Ivanu od Stojančeta.

Fizičko i psihičko nasilje nastavilo se posle 13.30 kada je pokupio Kaću iz škole i odvezao je kući.

- Nasilje se nastavilo kada su otišli ​​do stana i to pred njihovom ćerkom. Tada joj se obratio rečima: "Ku**o, izbaciću te iz stana i promeniću brave, videćeš sa kim si se zakačila" - rekao je sudija.

Nakon ovoga, Stojanče i Martin su napustili stan, a posle kratkog vremena, Ivana je, držeći Kaću u naručju, otvorila vrata i rekla im: "Kaća i ja ćemo malo da legnemo, da se odmorimo".

Ovo su bile Ivanine poslednje reči pre nego što je sa Kaćom u naručju skočila sa šestog sprata zgrade.

- Ovakvim kontinuiranim, okrutnim i neljudskim ponašanjem, okrivljeni je kod oštećene stvorio stanje teške psihičke uznemirenosti, straha, beznađa i osećaja bespomoćnosti, te je ona, budući da može razumno da upravlja i kontroliše svoje postupke, nekoliko minuta kasnije izvršila samoubistvo zajedno sa maloletnim detetom. Oboje su pali na betonsku ploču ispred zgrade - rekao je sudija.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO