U Kruševcu je u petak uveče došlo do teškog zločina u kojem je život izgubio dvadesetdvogodišnji Aleksandar G., što je potreslo lokalnu zajednicu, ali i čitavu Srbiju. Kako saznajemo, ubistvo se dogodilo oko 21.40 sati nasred ulice u naselju Bare, kada je Aleksandar G. napadnut, izboden nožem, a zatim je ostavljen nasred ulice u lokvi krvi. Zbog njegovog ubistva ubrzo su uhapšena dvojica mladića, a o svemu se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (21) i A. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su u jednom gradskom parku u Kruševcu dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana, od kojih je on preminuo. Oni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo. Sumnjiče se da su sinoć (petak) oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana i pobegli, saopšteno je iz PU Kruševac i dodaje se da je mladić od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene. Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Istraga je i dalje u toku, a policija i tužilaštvo rade na prikupljanju dokaza i saslušanju svedoka. Razmatraju se sve okolnosti događaja, dok se čekaju i rezultati veštačenja koji bi trebalo da daju jasniju sliku o tome šta se tačno dogodilo u parku.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv bi mogao biti lične prirode i povezan sa prethodnim sukobom, ali te tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene.

Pojedini mediji navode da je motiv napada novac koji je jedan od napadača dugovao Aleksandru i da su se zbog toga našli da razreše sukob, dok neki ističu da je takođe posredi sukob odranije.

Inače, ubijeni Aleksandar G. je bio navijač jednog poznatog kluba, a nije poznato na koji način poznaje dvojicu osumnjičenih.

Nakon tragedije, društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama. Prijatelji i poznanici se emotivno opraštaju od Aleksandra, a među objavama se mogu pročitati poruke poput: „Ne mogu da verujem da te više nema, brate“, „Počivaj u miru, ostaješ u našim srcima“, kao i „Život je nepravedan, otišao si prerano“.

Na njegovom profilu vide se ranije objave koje su dodatno privukle pažnju javnosti. Njegov poslednji status izazvao je veliku tugu među njegovim prijateljima i poznanicima:

„Nije sramota u životu pasti, važno je ustati. A ti si već ustao, i sad… Neka ti svaki dan bude dar, zaboravi sve što je bilo, bilo je kako je moralo da bude. Sad samo gledaj napred, samo napred. Moraš da veruješ u sebe, sine… Veruj sebi, iako je težak put bio iza tebe, pa si opet prošao. Savladaćeš ti i ovo, samo veruj“, glasio je status, a tu su i drugi.

„Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Samo guraj napred, sve prođe“, navodi se na profilu. Inače, postavljao je i slike crkava i isticao je da je veliki vernik.

Podsetimo, prema ranijim informacijama, prolaznici su navodno zatekli izbodenog mladića na ulici i odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju. On je u teškom stanju prebačen u bolnicu, ali je ubrzo podlegao povredama.

Celi slučaj izazvao je veliku pažnju i uznemirenost u Kruševcu, dok istraga i dalje traje i očekuje se potpuno rasvetljavanje svih okolnosti ovog zločina.



Navijači Napretka se opraštaju od njega

Od ubijenog Aleksandra G. oprostili su se i njegovi prijatelji i navijači, s obzirom na to da je bio, prema pisanju medija, navijač fudbalskog kluba Napredak.

„U Kruševcu je nasmrt izboden navijač Napretka. Počivaj u miru“, navodi se u jednoj od objava njegovih „kolega“ navijača, a u drugoj se ističe: „Saučešće njegovoj porodici, ne mogu da verujem, care, neka ti je laka crna zemlja“.

