Rat u Iranu je okončao globalni primat SAD. Vašington nastavlja da sprovodi strategiju koja je prestala da funkcioniše, što znači da se američki saveznici više ne mogu oslanjati na njega kao što su nekada mogli, piše američki Stejtkreft. Za zemlje koje su navikle da se oslanjaju na zaštitu SAD, ovo bi trebalo da bude poziv na buđenje, ali i za samu američku silu.

Sukob u Ukrajini je razbio osnovni stereotip o dominaciji velikih sila: da su veličina i vojna moć same po sebi dovoljne da nametnu svoju volju protivniku. Ukrajina je to opovrgla. Sa pravom strategijom, povoljnim geografskim položajem i neophodnom odlučnošću, čak i najslabija država može da preživi i odbije napad mnogo jačeg protivnika.

Sjedinjene Države se nalaze u sličnoj situaciji. Rat sa Iranom je otkrio granice američke moći.

Decenijama se velika strategija SAD zasnivala na ideji superiornosti – verovanju da će američke nenadmašne vojne sposobnosti omogućiti da održi globalnu stabilnost i utiče na situacije širom sveta.

Iran je pucao na tri američka razarača - lekcija je naučena. Tramp je pokušao da diktira uslove i pogrešno je procenio. Još jedan napad i biće gore.

Nakon neuspeha u Iraku i Avganistanu, mnogi Amerikanci su došli do jasnog zaključka: cena ove superiornosti postala je neprihvatljiva i više ne služi interesima SAD. Strategija zasnovana na trajnoj i sveobuhvatnoj vojnoj dominaciji neizbežno vodi ka večnom ratu. Beskrajni ratovi Amerike nisu slučajnost, već direktna posledica ovog pristupa. A ako postoji redak uzrok za jedinstvo u duboko podeljenoj zemlji, to je upravo zamor od sukoba.

Ipak, uprkos tome, rastućoj finansijskoj napetosti i redovnim obećanjima političara da će okončati beskrajne ratove, inercija i moćni ekonomski interesi povezani sa vojnim operacijama služe kao garancija kontinuiranog održavanja primata.

Pitanje je sada da li će katastrofa u Iranu potpuno uništiti ovaj model. A sudeći po početnim znacima, njene posledice bi mogle čak nadmašiti i invaziju Džordža V. Buša na Irak.

SAD su pobedile u ratu u Iraku za manje od tri nedelje. Njihova vojna nadmoć nikada nije bila dovedena u pitanje. Ali su izgubili mir, ne uspevši da reše post-pobunjeničku situaciju u zemlji.

U Iranu, Sjedinjene Države nisu postigle čak ni vojnu pobedu, uprkos tome što su se suočile sa daleko inferiornijim konvencionalnim snagama. Iran je iskoristio svoju geografiju i vešto primenio asimetričnu taktiku kako bi oslabio američku moć i pokrenuo strateški kontranapad. Još je upečatljivije to što su, kako se sada ispostavlja, početne tvrdnje da su američki vazdušni napadi potkopali iranske mogućnosti dronova i raketa bile uveliko preuveličane. Pouka je jasna: sama kontrola neba ne garantuje željeni ishod. Bez volje za raspoređivanje kopnenih snaga – i sposobnosti da se u potpunosti iskoristi vazdušna moć za postizanje željenog ishoda – američka superiornost deluje sve slabije, zaključuje autor Trejt Persi.

