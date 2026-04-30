Bojan Stanojević (37), državljanin Crne Gore, koji je pre pet dana uhapšen u Beogradu u spektakularnoj akciji, pripadnik je slovnačke ćelije kavačkog klana i pred sudom u Ljubljani je osuđen na 19 godina zatvora zbog otmice i ubistva pripadnika svoje kriminalne grupe, Danijela Božića!

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne operacije, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

- Postoje osnovi sumnje da je B. S. pripadnik kriminalne grupe, a na teritoriji Republike Srbije boravio je iregularno. Osumnjičenom je određeno zadržavanje - saopšteno je iz MUP 24. aprila.

Inače, Bojan Stanojević je krajem marta ove godine osuđena na dugogdišnju zatvorsku kaznu zbog teškog krivičnog dela. Kako pišu Slovenske Novice, Stanojevića tamošnja policija, kao i tužilaštvo, vrlo dobro poznaju.

- Dva puta je osuđivan u našoj zemlji kao član kavačkog klana. Međutim, u Srbiji nije uhapšen zbog krivičnih dela koje je počinio u Sloveniji. Uhapšen je u Beogradu nakon što je otkriveno da je ilegalno i sa falsifikovanim dokumentima boravio u Srbiji - pišu Slovenske Novice i podsećaju na zločin koji je ovaj Crnogorac počinio u Sloveniji.

- Stanojevića su u novembru 2019. godine "kavački" šefovi poslali u Sloveniju da pomogne slovenačkoj ćeliji kavačkog klana u otmici i likvidaciji Danijela Božića i Žarka Tešanovića iz Ljubljane. Stanojević je sa saradnicima 15. novembra 2019. uspeo da kod Ankarana otme samo Božića, dok im je Tešanović, iako slep, pobegao - podsećaju slovenački mediji i dodaju:

- Božić je onda odveden na nepoznatu lokaciju i doživeo je stravičnu sudbinu. Njegovo telo je pronađeno 15 dana kasnije u šumi kod Kranja. Utvrđeno je da je prvo mučen, a zatim hladnokrvno ubijen i zakopan.

Kako su pisali lokalni mediji, Božićevo telo je pronađeno kada je primećeno da iz zemlje u šumi viri ljudska ruka.

- Na Božićevom telu bilo je bezbroj modrica, podliva, preloma... Bile su vidljive ubodne rane nanete šiljatim predmetom, ali i prostrelne rane, najmanje četiri. Leš je bio poliven varikinom - jezivi su detalji smrti "kavčanina". Kako se otkrilo tokom istrage, osumnjičeni su naterali Božića da gleda kako mu kopaju grob u koji su ga potom zakopali.

Kao motiv svirepog ubistva navededan je izdaja. Naime, "rukovodstvo" kavačkog klana optužilo je Božića, Tešanovića i još nekoliko pripadnika slovenačke ćelije kavačkog klana, da su ukrali drogu vrednu milione evra iz jedne kuće u Okroglama u noći 26. oktobra 2019. godine.

- Najmanje još dvojicu slovenačkih državljana "kavčani" su osumnjičili da su im ukrali kokain, i obojica su sada mrtvi, ali njihove ubice nisu otkrivene. U pitanju su David Šolaja, koji je upucan u Španiji i Igor Mančić koji je upucan usred Ljubljane - podsetile su Slovenske Novice.

Kako dalje navode, Bojan Stanojević i njegovi saradnici osuđeni su u martu ove godine osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne zbog otmice i ubistva Danijela Božića i pokušaja otmice Žarka Tešanovića.

- U ljubljanskom sudu vođen je postupak protiv Klemena Kadiveca, njegovog brata Blaža, Drejca Kovača, Bojana Stanojevića, Vladana Kljajevića i Semira Hajdarpašića. U martu je izrečena prvostepena presuda: Klemen je dobio ukupno 28 godina zatvora, njegov brat ukupno 25 godina, a Stanojević ukupno 19 godina. Ostsli su oslobođeni zbog nedostatka dokaza - navode slovenački meiji.

U ovom slučaju, kako objašnjavaju, Stanojević je suđenje pratio na daljinu, putem video-linka, navodno iz privatnog prostora u Crnoj Gori.

- Ko zna da li uopšte bila istina da je u Crnoj Gori, s obzirom na to da je sada uhapšen u Srbiji. On je tokom suđenja, inače, negirao krivicu, ističući da ne razume zbog čega ga tužilaštvo tereti - navode izvori tamošnjih medija.

