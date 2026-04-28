Mark Brajan (45) iz predgrađa Londona tvrdi da je imao halucinacije od kako je operisao oko. Međutim, tvrdi da su mu se uporno priviđale grudi čuvene američko - kanadske glumice Pamele Anderson.

Kazao je da misli da gubi razum, nakon što su se simptomi pojavili nakon operacije oka.

Mark Brajan iz Redbridža, London, doživljavao je nevoljne halucinacije 20 puta dnevno tokom 10 dana nakon operacije.

Lekari su dijagnostikovali sindrom Šarla Bonea (CBS) - stanje koje izaziva živopisne, složene halucinacije kod ljudi sa značajnim gubitkom vida. Brajan je za sve okrivio operaciju koju je imao.

Mark je objasnio da je imao poster Pamele na zidu svoje spavaće sobe dok je odrastao, za koji veruje da je veza sa tim stanjem.

- Bilo je veoma smešno. Osećao sam se kao tinejdžer. Imao sam taj poster Pamele Anderson na zidu kada sam bio mlađi, bilo je kao da mi je zakačen na lice. Da budem iskren, mislio sam da sam možda poludeo. Iako je bilo urnebesno, i mene je strašno plašilo. Stalno se pojavljivalo i nije htelo da nestane - kazao je on za medije.

Halucinacije bi se pojavljivale nasumično; kada je zatvorio oči, kada je gledao TV, prao zube ili čak bio naslonjen na strance u Burger Kingu.

-Srećom, posle deset dana slike su nestale. Mislim, mogu da smislim gore stvari za halucinacije svakog dana od Pamelinih grudi, ali ipak, mora da je bilo prilično ometajuće. Zbog toga sam se osećao kao pomalo perverznjak - kazao je on za strane medije.

