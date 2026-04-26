Tim povodom oglasio se Sindikat srpske policije i pohvalio svog kolegu Žarka Pejića, koji je sprečio jednog vozača, kod kojeg je našao drogu, da vozi decu na ekskurziju.

-Prilikom kontrole autobusa i vozača pred polazak 63 dece OŠ "Sveti Sava" iz Gornjeg Milanovca na ekskurziju u Niš, kolega je uočio sumnjivo ponašanje vozača. Sproveo je sve zakonom predviđene mere, uključujući alkotestiranje i detaljan pregled, prilikom kojeg je u novčaniku uočena i pronađena praškasta materija nalik na opojnu drogu amfetamin. Daljim postupanjem vozač je priveden, a polazak ekskurzije odložen, čime je direktno zaštićen život i zdravlje dece. Ovakvo postupanje predstavlja primer visokog stepena profesionalizma, budnosti i posvećenosti službi, kao i istinske brige za bezbednost građana, posebno najmlađih. Sindikat srpske policije pohvaljuje pokazanu odgovornost kolege iz Gornjeg Milanovca. Svojim postupkom je dao primer kako policijski službenik treba da deluje u situacijama od značaja za javnu bezbednost - saopštio je sindikat policije.