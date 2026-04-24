Kako je objavljeno u Službenom glasniku, nova Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte stupa na snagu danas.

Vlada Srbije donela je početkom aprila novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo koje su niže za ukupno 25 odsto u odnosu na ono što je predviđeno Zakonom o akcizama, kako bi se sprečio veći rast cena naftnih derivata.

Prema toj odluci nivo akciza je dodatno smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski nivo.

Kako je tada objavljeno u Službenom glasniku u periodu od 10. do 24. aprila 2026, akciza na bezolovni benzin je 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara.

Vlada Srbije donela je sredinom marta odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derifate nafte i to za 20 odsto.

Kako su tada naveli iz Ministarstva finansija zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na olovni benzin, bezolovni benzin, odnosno benzin i gasna ulja ili dizel.

