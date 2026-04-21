

Italijanski državljanin (23) završio je iza rešetaka u Singapuru, jer je pokušao da prevari jednu prodavnicu, a posle se ispostavilo da je sat koji je "uvalio" zapravo pravi "Roleks". Italijan (koji je koristio lažnu ličnu kartu sa imenom "Dipak Sing") pokušao je da uvali sat za koji je verovao da je falsifikovani. Prodao je „lažni“ sat, koji je kupio od poznanika, prodavnici u Singapuru, ali umesto gotovine, uzeo je tri originalna sata vredna oko 90.000 singapurskih dolara (52.335 funti ili 70.605 dolara).

Nakon što je čovek otišao, vlasnik prodavnice je izvršio detaljniji pregled tog "Roleksa". Posumnjao je u serijski broj i kvalitet kućišta sata, što ga je navelo da poveruje da je u pitanju visokokvalitetni falsifikat. Italijanski državljanin uhapšen je u roku od 3 sata na aerodromu Čangi dok je pokušavao da pobegne.

Neverovatno, tokom istrage, servisni centar "Roleksa" potvrdio je da je svaki deo sata autentičan i originalan, uprkos čovekovom verovanju da je lažan. Ispostavilo se da je pre ove razmene, druga prodavnica satova rekla čoveku da je serijski broj sumnjiv, zbog čega je i sam verovao da je lažan, navode strani mediji.

Osuđen je na sedam meseci zatvora jer je, prema zakonu, njegova namera da prevari prodavnicu time što je verovao da je lažan bila dovoljna za osudu.

Ono što mu je takođe došlo glave je to što je koristio lažnu ličnu kartu i ime i prezime i to što je dokazana njegova namera da prevari prodavnicu u Singapuru.

