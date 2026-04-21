Muškarac star 34 godine lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, dok je trogodišnje dete koje je s njim bilo u kolima, radi provere prevezeno u Tiršovu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Udes se dogodio u 4.42 na auto-putu kod Zmaja u smeru ka aerodromu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 97 intervencija od kojih je 13 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, osobe sa teškoćama u disanju i onkološki pacijenti.

BONUS VIDEO