Vlasnik kuće doživeo je šok svog života dok je istraživao svoj novi dom.

Naišao je na skrivenu prostoriju tokom sređivanja svoje nove kuće.

Otkriće je podeljeno na Redditu, gde je budući vlasnik objasnio kako je pregledao podrum nekretnine koju je u procesu kupovine, kada mu je nešto odmah privuklo pažnju. On je naveo: „Pronašao sam zazidanu sobu tokom pregleda u podrumu kuće koju kupujem. Kuća je stara samo 19 godina. Šta mislite šta je ovo?”

Prostor nije bilo lako ni uočiti. Prema njegovim rečima, morao je da se popne na merdevine i proviri kroz otvor između greda kako bi video unutra. Tamo je mogao da vidi ono što izgleda kao potpuno zapečaćena prostorija - bez očiglednih vrata, bez jasnog ulaza i bez ikakvog objašnjenja zašto uopšte postoji. Unutra je prostor izgledao nedovršeno i napušteno, sa golim zidovima i razbacanim predmetima po podu, što mu je dalo jeziv, gotovo zaboravljen utisak.

Objava je brzo privukla pažnju na internetu, a hiljade ljudi su komentarisale snimak. Dok su neki nudili logična objašnjenja, drugi su bili daleko manje uvereni.

Jedan korisnik je rekao: „Mislim da bi trebalo da se pitate gde je izlaz” Drugi je dodao: „S obzirom da postoji nenulta šansa da je vaša nova kuća korišćena za nešto sumnjivo, razgovarao bih sa agentom za nekretnine odmah.”

Neki su sugerisali da je to možda samo ostava. Međutim, mnogima je bilo čudno što je kuća relativno nova. Zbog toga su neki čak savetovali kupca da razmotri pozivanje policije kako bi se dodatno istražilo šta se zapravo nalazi iza zida, piše Express.