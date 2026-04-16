Oko 12 sati izbio je požar u barakama kod Geološkog instituta, u Rovinjskoj 12. Čitavim Konjarnikom ubrzo se proširio gust dim.

Vatrogasci sa tri kamiona ubrzo su stigli na lice mesta i započeli borbu sa plamenom koji je gutao sve pred sobom.

Međutim, pre njihovog dolaska jedan zaposleni u Institutu, starosti 62 godine, pritrčao je do mesta požara kako bi pomogao, ali je nažalost doživeo preveliki šok i dobio infarkt, usled čega je odmah preminuo. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju njegovu smrt.

Za medije se oglasila V.D. direktora Geološkog instituta Vesna Tahov.

- Geološki zavod je zadesila jedna, da kažem, tužna i nesrećna situacija. Barake, napuštene i deo našeg kompleksa, zapalile su se. U njima su često boravila bespravna lica. Voda i struja su bili isključeni, ali očigledno je da su pokušali da uvedu struju, a dotrajala instalacija dovela je do ovog scenarija, do požara - rekla je Vesna Tahov.

Ona je dodala da informacije o povređenoj osobi nisu bile tačne.

- Našoj koleginici je pozlilo, Hitna pomoć joj je ukazala prvu pomoć, povišen joj je pritisak i popila je lek za smirenje. Situacija je bila stresna, ali nažalost jedan naš kolega, koji je hteo da pomogne u sprečavanju cele ove situacije, preminuo je - objasnila je Tahov.

Direktorka je precizirala da je požar izbio oko 12 časova.

- Naši zaposleni su primetili gust dim koji je krenuo iz baraka i odmah su obavestili vatrogasce i Hitnu pomoć. Nakon toga, kada je pozlilo našoj koleginici, istog trenutka smo uputili obaveštenje Hitnoj pomoći. Ovo je za nas zaista vrlo stresna situacija i preduzimamo sve što možemo da vodimo računa o bezbednosti objekata i naših zaposlenih. Za sve nas ovo je veliki šok - rekla je direktorka okupljenim novinarima.