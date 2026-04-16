Krsto Vujić, navodni pripadnik „škaljarskog klana“ koji se godinama nalazi u bekstvu, teško je ranjen u utorak posle podne u Barseloni. Na njega je pucano dok je sedeo u kafiću s porodicom, a važi za osobu s više života jer je dosad čak tri puta preživeo atentat. Ovo nije prvi napad na njega naočigled porodice!

Pokušaj atentata dogodio se nešto pre 16 sati u elitnom naselju Dijagonal Mar, dok je Vujić sedeo na terasi kafića „Kibo“ u društvu supruge i maloletnog sina.

Kako prenose španski mediji, tri osobe su ispalile pet hitaca u pravcu žrtve pre nego što su pobegle sa mesta događaja, a Vujić je pogođen sa četiri metka.

Drama u mirnom delu grada koji posećuju i turisti i lokalno stanovništvo pretvorila se u scenu iz akcionih filmova. Španski mediji prenose da je do pucnjave došlo u blizini vrtova Dijagonal Mar, na adresi Paseig del Taulat broj 281, u vreme kada je na ulicama bila velika gužva jer se u blizini nalazi više škola. Medicinski radnici pružili su prvu pomoć Vujiću na licu mesta, a potom su ga u kritičnom stanju prevezli u bolnicu Hospital del mar.

- Žrtva je pogođena s nekoliko metaka dok je pila piće na terasi kafića „Kibo“, restorana u Poblenouu koji posećuju i turisti i lokalno stanovništvo. Osim toga, povređeni muškarac je imao i posekotinu na vratu - potvrdili su izvori bliski slučaju za španske medije.

Katalonska policija odmah je obezbedila područje kako bi prikupili dokaze i uzeli izjave očevidaca. Komšije iz ovog naselja ispričale su da Vujić živi u tom susedstvu i da je bio redovan gost lokala u kojem je upucan. Glavna teza koju istražitelji trenutno razmatraju jeste nastavak krvavog rata balkanskih klanova koji se već duže vreme vodi na tlu Španije.

- Glavna hipoteza istražitelja je da se radilo o obračunu između kriminalnih grupa, poput ubistva muškarca u julu prošle godine u Ulici Kunsel da sen u Barseloni u sporu između rivalskih bandi balkanskog porekla - navodi portal Infobae.

O Krstu Vujiću crnogorski mediji su godinama izveštavali povodom brojnih sudskih postupaka koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici. Specijalno državno tužilaštvo (SDT) označilo je upravo Vujića i navodnog vođu škaljarskog klana Igora Vukotića kao organizatore kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Šćepana Roganovića, koji je likvidiran 2020. godine. Vujiću se u tom postupku sudi u odsustvu, a njegovo ime se nalazi i na najnovijoj optužnici za međunarodni šverc čak 5,6 tona kokaina.

Veliku pažnju javnosti izazvao je i prošlogodišnji skandal kada su švajcarske vlasti bile ubeđene da su uhapsile pravog Krsta Vujića, što se ispostavilo kao velika zabluda koju je razotkrila crnogorska policija.

- Interpol Podgorica je razotkrio potencijalnu prevaru na međunarodnom nivou i time sprečio dalje dovođenje u zabludu Interpola i međunarodne bezbednosne službe. Za razliku od Švajcarske, koja je danima bila u uverenju da je uhapsila Vujića, naši službenici su u veoma kratkom roku razotkrili da lice koje je Švajcarska uhapsila nije odbegli „škaljarac“ - podseća se u ranijim izveštajima o ovom beguncu.

Policija u Barseloni sada pokušava da identifikuje trojicu napadača, dok lekari u bolnici ulažu nadljudske napore da stabilizuju zdravstveno stanje Vujića. Inače, Krsto Vujić važi za osobu sa više života, jer je preživeo već tri pokušaja atentata. Podmetane su mu bombe, na njega je pucano s motora u pokretu, nasred ulice, pred porodicom.

Vujić planirao likvidaciju i Nemanje Zurovca

Osim za organizaciju ubistva Roganovića, Krstu Vujiću se pred Višim sudom u Podgorici sudi i zbog optužbi da je sa svojom grupom planirao likvidaciju Nemanje Zurovca, navodnog pripadnika kavačkog klana. U ovom predmetu, pored Vujića, optužnicom su obuhvaćeni i Zoran Mrvaljević, Slobodan Vico, Jovan Žmukić i Jovo Riznić.

Serija likvidacija u Barseloni

Španska policija istražuje da li je ovaj napad direktno povezan sa ubistvom od 24. decembra 2025. godine, kada je usred dana u Barseloni likvidiran Podgoričanin M. M., takođe blizak škaljarskom klanu. Takođe, pod istragom je i slučaj iz jula prošle godine, kada je u Ulici Kunsel da san ubijen još jedan muškarac u sukobu balkanskih bandi.

Autor: Mihajlo Žilović

