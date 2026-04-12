Nakon završetka razgovora između SAD i Irana u Pakistanu, načelnik izraelskog Generalštaba general-potpukovnik Ejal Zamir naredio je pripreme za potencijalni nastavak vojne akcije protiv Islamske Republike, prema izraelskom novinskom portalu Ynet, koji se poziva se na neimenovane izvore.



