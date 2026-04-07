Za sada nepoznata lica su u dužem vremenskom periodu krali ikone iz manastira Presvete Bogorodice u Kuršumliji, a takom vikenda su i vršili veliku nuždu na prostoru gde su ostaci manastira.
Na zidovima hrama bile su naslonjene ikone, kojih sada nema. Prema prvim informacijama, ukradeno je desetak njih.
Reč je o manastiru koji nije aktivan, jer je samo delimično obnovljen, ali koji posećuju vernici.
Slučaj je prijavljen policiji.
- Najmorbidnije je što su vršili nuždu. Uopšte ne mogu da zamislim kako takve stvari padaju bilo kome na pamet- komentariše Kuršumličanin.
Ovaj manastir je, pored manastira Svetog Nikole, jedan od najstarijih hramova u Srbiji. Od 1979. godine, ova građevina koja je izgrađena na temeljima ranovizantijskog hrama iz 6. veka, je pod zaštitom države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.
