Za sada nepoznata lica su u dužem vremenskom periodu krali ikone iz manastira Presvete Bogorodice u Kuršumliji, a takom vikenda su i vršili veliku nuždu na prostoru gde su ostaci manastira.

Na zidovima hrama bile su naslonjene ikone, kojih sada nema. Prema prvim informacijama, ukradeno je desetak njih.

Reč je o manastiru koji nije aktivan, jer je samo delimično obnovljen, ali koji posećuju vernici.

Slučaj je prijavljen policiji.

- Najmorbidnije je što su vršili nuždu. Uopšte ne mogu da zamislim kako takve stvari padaju bilo kome na pamet- komentariše Kuršumličanin.

Ovaj manastir je, pored manastira Svetog Nikole, jedan od najstarijih hramova u Srbiji. Od 1979. godine, ova građevina koja je izgrađena na temeljima ranovizantijskog hrama iz 6. veka, je pod zaštitom države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

