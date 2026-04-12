U mestu Jabuka kod Prijepolja na putu ka granici sa Crnom Gorom, u zaseoku Paljika, juče popodne dogodila se teška nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život nakon pada sa prikolice traktora.



Prema nezvaničnim informacijama, osoba se nalazila na prikolici traktora koji je prevozio bale sa senom, kada je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, pala sa prikolice. Tom prilikom zadobila je teške povrede glave usled udara o asfalt, kaže za RINU jedan od meštana.



Ovo je druga tragedija u kratkom vremenskom periodu na području Prijepolja. Podsećamo, dan ranije jedna osoba nastradala je prilikom prevrtanja traktora na nepristupačnom terenuu selu Hisardžik.

Pojačani radovi u polju i šumi u ovom periodu dodatno povećavaju rizik od ovakvih nesreća, zbog čega se apeluje na maksimalan oprez prilikom rada i prevoza na poljoprivrednim mašinama.

Nadležni organi obavljaju uviđaj, a više informacija biće poznato nakon zvaničnih izveštaja.