Pet meseci nakon smrtonosne pucnjave u jednoj ćevabdžinici u Beču, osumnjičeni počinilac je uhapšen i nalazi se u pritvoru.

Ovaj 34-godišnjak, taksista poreklom iz Turske, od srede se nalazi u zatvoru Jozefštat, gde čeka suđenje, objavio je Heute.

Sam napad se dogodio u noći 6. novembra prošle godine. Pozadina je bio spor oko privatnog kredita od 50.000 švajcarskih franaka (oko 54.000 evra). Ono što je trebalo da bude diskusija potpuno je izmaklo kontroli. Umesto da se reši dug, turski taksista je navodno iznenada izvukao pištolj i otvorio vatru na prisutne.

Tom prilikom je smrtno ranjen 33-godišnji Čečen, koji je pogođen u grudi. Drugi muškarac, pedesetpetogodišnji državljanin Srbije, zadobio je tešku povredu stomaka i jedva je preživeo.

Odmah nakon napada, osumnjičeni je pobegao sa 35-godišnjim pratiocem. Dok se ovaj predao sledećeg dana, napadač je uspeo da pobegne u inostranstvo, u svoju bivšu domovinu Tursku.

Potraga je, međutim, nastavljena. Službenici Državne kancelarije kriminalističke policije tesno su sarađivali sa oficirima za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova i na kraju su uspeli da pronađu traženog muškarca. Konačno je uhapšen na aerodromu u Istanbulu. Nakon 158 dana bekstva, muškarac je izručen Austriji.

- Ovaj uspeh je rezultat bliske saradnje. Zahvalni smo izvanrednoj mreži istražitelja - rekli su ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner i šef bečke policije Gerhard Pirstl.

Slučaj još jednom pokazuje važnost 30 oficira za vezu koji trenutno služe, uključujući sedam žena, a koji deluju kao ključne međunarodne veze za domaće bezbednosne organe.

Alo/Telegraf

