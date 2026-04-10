U centru Bačke Palanke, u Ulici Veselina Masleše kod bioskopa, večeras je došlo do pucnjave.

Veći broj pripadnika policije i ekipa Hitne pomoći su odmah izašli na teren.

Forenzičari prikupljaju dokaze na mestu pucnjave.

Saobraćaj u ovom delu centra je otežan i građanima se savetuje da izbegavaju ovaj potez dok traje policijska akcija.

Na ulici su vidljivi tragovi krvi, a za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima događaja niti o eventualnim povređenima, prenose BAP vesti.

