U centru Bačke Palanke, u Ulici Veselina Masleše kod bioskopa, večeras je došlo do pucnjave.
Veći broj pripadnika policije i ekipa Hitne pomoći su odmah izašli na teren.
Forenzičari prikupljaju dokaze na mestu pucnjave.
Saobraćaj u ovom delu centra je otežan i građanima se savetuje da izbegavaju ovaj potez dok traje policijska akcija.
Na ulici su vidljivi tragovi krvi, a za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima događaja niti o eventualnim povređenima, prenose BAP vesti.
