Novinarka lažovske TV N1 Žaklina Tatalović ubeđena je da su blokaderi za koje agituje i koje zdušno podržava pobedili na izborima u 15 lokalanih samouprava, iako je istina da je Vučić deklasirao - 15:0.

U gostovanju kod Mije Bjelogrlić, takođe blokaderske novinarke, Tatalovićeva tvrdi da su blokaderi spremni da izađu na crtu.

"Mi smo na lokalnim izborima apsolutno videli koliko je jak taj studentski pokret", kaže Tatalovićeva.

"Zato što kad imamo taj jedan pad koji se beleži i kada imamo da nije baš 10:0, kao što ni za Kosovo nikada nije bilo 5:0, onda je verovatno to pokazatelj da bi možda trebalo spasavati ono što se spasiti može, to je pokazatelj za vlast. Jer mi vidimo da je taj studentski pokret, kad god se raspišu koji izbori, apsolutno spreman da stane na crtu, da napravi izjednačen rezultat sa Srpskom naprednom strankom, što se nije dešavalo nikada u prethodnih 14 godina, i da se napravi negde i bolji rezultat ako gledamo samo Srpsku naprednu stranku", kaže ona.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre par dana da neki ljudi u Srbiji traže izbore ne zato što misle da mogu da pobede, već da bi mogli da izvedu nekoga na ulicu i provedu nekakvu novu revoluciju.

"Hoću građanima da kažem da se to neće desiti, baš kao što sam vam rekao, podsetiću vas, uvaženi novinari, kada ste me pitali za lokalne izbore šta će biti kada shvate da su izgubili te izbore, rekao sam vam - neće biti ništa, ako se sećate. I, naravno nije bilo ništa. Tako ni u budućnosti neće biti ništa", rekao je Vučić u obraćanju medijima u Predsedništvu Srbije.



Osvrćućući se na navode studenata u blokadi da je SNS izgubila glasače u poslednje četiri godine u apsolutnom broju u odnosu na lokalne izbore 2022. godine, Vučić je istakao da studenti u blokadi u ovom trenutku nisu ni blizu pobede na izborima i upitao ih zašto obmanjuju sebe takvim navodima i dodao da treba da pogledaju poslednja istraživanja.

BONUS VIDEO