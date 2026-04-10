

U opštinskom sudu u Vinkovcima danas je, u ponovljenom sudskom postupku, Luka Miškulin (27) osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu i deset meseci za nanošenje teških telesnih povreda Ivanu Mikuljanu, koji je ostao trajno slep.

Odlukom sudije Ivane Lovrić Vidaček u izrečenu kaznu zatvora računa se i osam meseci koje je Miškulin, nakon izricanja prve presude na Opštinskom sudu u Vukovaru, proveo u zatvoru, tako da mu za izdržavanje ukupne kazne zatvora preostaje još 14 meseci iza rešetaka, navodi Index.hr

Miškulin je u februaru 2024. godine za nanošenje teških telesnih povreda Mikuljanu bio osuđen na pet godina i četiri meseca zatvora. Odmah potom prevezen je u zatvor u Osijeku, odakle je nakon osam meseci pušten da se brani sa slobode, pošto je prethodno Županijski sud u Osijeku ukinuo presudu zbog procesnih razloga.

Na suđenju u Vukovaru preostala trojica optuženih, Domagoj Culej, Gabrijel Čekić i Danijel Hodak, osuđeni su na uslovne kazne od šest meseci zatvora uz rok provere od dve godine.

Sudskom procesu prethodila je tuča u središtu Vinkovaca koja se dogodila u avgustu 2018. godine, nakon koje je Mikuljan završio u KBC-u Osijek na lečenju. Tokom lečenja jedva je ostao živ, imao je više operacija i ostao trajno slep, tvrdi Index.hr

