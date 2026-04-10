Milan P. (77), koga je utorak u Obrenovcu napao rođeni unuk (17), poznat pod nadimkom Fifan, oglasio se za Alo! prvi put nakon krvavog pira u kom je izgubio svoju nevenčanu suprugu Mirelu M. (51). Vidno potresen i skrhan bolom, Milan je opisao poslednje trenutke žene koja je sa njim provela tri i po decenije, ističući da je Mirela svesno žrtvovala svoj život kako bi njega zaštitila od pobesnelog tinejdžera koji je na njih nasrnuo ogromnim nožem.

Kako smo ranije pisali, tinejdžer je nožem nasrnuo na svog dedu, ali i na njegovu ženu, koja je od zadobijenih povreda, nažalost, preminula.

- Bolje da sam ja poginuo nego ona. Ona je skočila mene da zaštiti. Ja joj kažem ide onaj ludak s kuhinjskim nožem, s onim najvećim. Bio sam napolju, a ona unutra. Povikao sam izleći, a onda ju je on izbo - rekao je nesrećni Milan za Alo!.

Tragedija je tim veća što je on, nakon decenija zajedničkog rada u Obrenovcu, planirao da ovog leta konačno ozvaniči njihovu vezu pred zakonom. Mirela je kod njega došla da radi sa svega 18 godina i od tada se nisu razdvajali.

- S Mirelom je letos trebao da idem u opštinu da se registrujemo. Planirali smo da povedemo dva svedoka. Nisam hteo da je ostavim na ulici, ona je bila vredna žena, to majka ne rađa. Živeo sam s njom 35 godina. Ceo život smo radili, imamo tri prodavnice. Držali smo market, imali smo pre jedno 20 godina kafić. Ona je radila kod mene od 18. godine, došla je tu i ceo život smo zajedno živeli do zadnjeg dana - kroz suze svedoči neutešni partner ubijene žene.

Podsetimo, Mirela M. podlegla je jezivim povredama u bolnici u Obrenovcu, nakon što je nju i njenog patnera izbo maloletnik (17). Nakon što je tinejdžer nasrnuo na svog dedu Milana P. i njegovu partnerku, pobegao je na motoru sa mesta zločina, ali se potom vratio i sam predao nadležnim organima.

Inače, Mirela će biti sahranjena danas na lokalnom groblju u Obrenovcu.

