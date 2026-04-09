URUŠILA SE GARAŽA OD SEDAM SPRATOVA Jedna osoba poginula u Filadelfiji
Komesar vatrogasne službe Filadelfije Džefri Tompson je kazao da su iz ruševina do sada spasene tri osobe, od kojih je jedna preminula od povreda
Jedna osoba je poginula, a dve se vode kao nestale nakon što se parking garaža u izgradnji u Filadelfiji u SAD urušila, izjavila je gradonačelnica tog grada Šerel Parker.
Parker je kazala da se deo krova garaže u izgradnji u sredu srušio i da je izazvao "progresivno urušavanje povezanih delova na svih sedam nivoa", prenosi AP.
Prema njenim rečima, parking garaža koja se urušila je u vlasništvu Dečije bolnice u Filadelfiji, i imala je sve potrebne dozvole.
Parker je kazala da će se potraga za nestalima nastavit, i da će grad sprovesti istragu o urušavanju garaže.
Komesar vatrogasne službe Filadelfije Džefri Tompson je kazao da su iz ruševina do sada spasene tri osobe, od kojih je jedna preminula od povreda.
Tompson je rekao da je zgrada nestabilna i da mora da se rastavi, kako bi mogla da se pretraži cela struktura.
