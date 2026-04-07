U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara povređene su dve osobe od kojih je jedna kolima Hitne pomoći prevezena u teškom stanju.

Obe osobe su bili pešaci, i na njih je pao semafor koji je oboren prilikom saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila.

Kako je izjavio PR Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj, na intervenciju su upućene dve lekarske ekipe po prvom prioritetu.

U sudaru su povređene dve osobe, od kojih je mladić (30) prevezen na hirurgiju u UCV. U svesnom je stanju, s višestrukim povredama, dok je drugo lice (28), nakon inicijalnog zbrinjavanja, prevezeno u UC KCV, na odeljenje reanimacije, naveo je dr Krulj i dodao:

On je oboren kao pešak i na njega je pao semafor. Prevezen je u besvesnom stanju u UCV na reanimaciju s teškim politraumatskim povredama.

(Dnevnik)

