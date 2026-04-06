U Novom Sadu se događa prava drama, nakon što je za sada nepoznati muškarac pucao u policiju i dao se u beg.

Naime, došlo je do incidenta tokom policijske potere, kada je na policiju pucano iz vozila koje je pokušalo da izbegne zaustavljanje, nezvanično saznaje Telegraf.rs.

U toku je policijska potera.

Prema nezvaničnim informacijama, niko nije povređen.

Podsećamo, sve je počelo kada je osumnjičeni, preteći vatrenim oružjem jednom vozaču, oduzeo automobil i dao se u beg. Begunac se trenutno kreće iz pravca grada ka Šajkašu. Veliki broj policijskih patrola je na terenu, a jake snage su raspoređene i kod naplatne rampe na izlazu iz Novog Sada.

