Prava drama, nalik na filmski triler, odigrala se u subotu uveče u okolini Obrenovca.

Dok je celo naselje spavalo, policijske patrole su pod rotacijama jurile kroz noć u potrazi za pet nestalih osoba.

Sve je počelo jezivom informacijom koja je stigla do dežurne službe: iz kuće je netragom nestala majka sa četvoro male dece! S obzirom na to da je reč o ugroženim kategorijama i velikom broju dece, policija nije gubila ni sekundu. Za svega nekoliko minuta, okolina Obrenovca bila je pod opsadom policijskih snaga.

Potraga se završila lociranjem majke i mališana, ali ono što su policajci zatekli nije bio srećan kraj, već početak otkrivanja porodičnog pakla. Vidno potresena i u strahu, žena je istražiteljima otvorila dušu i otkrila razlog svog nestanka.

"Morala sam da ih spasim!" - reči su koje su odjeknule tokom uviđaja. Nesrećna žena priznala je da nije nestala, već da je pobegla glavom bez obzira kako bi zaštitila decu i sebe od supruga nasilnika.

Čim je istina isplivala na videlo, reakcija nadležnih bila je beskompromisna. Po nalogu tužilaštva, policija je locirala i momentalno privela muža. On je iza rešetaka, dok se majka i četvoro dece sada nalaze na sigurnom, pod nadzorom stručnih službi.

Ovaj slučaj još jednom je podsetio na jezivu stvarnost porodičnog nasilja koja se često krije iza zatvorenih vrata, dok je brza reakcija obrenovačke policije sprečila potencijalnu tragediju većih razmera.

Ako trpite nasilje ili znate nekoga kome je potrebna pomoć, ne ćutite! Pozovite policiju na 192 ili SOS telefon 0800 100 600.



